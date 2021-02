Covid, numeri da "zona bianca" in Val d'Aosta: sarebbe la prima Regione

ufficio-stampa

La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca. Sarebbe la prima regione in Italia. La decisione definitiva, che tiene conto anche di altri parametri, sarà presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100mila abitanti.