Valle d'Aosta, incidente in moto: morto un 17enne a Saint-Pierre

In Valle d'Aosta, un diciassettenne è morto in un incidente in moto avvenuto a Saint-Pierre.

Un altro giovane è stato portato in ambulanza all'ospedale. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, sulla collina del comune. Dopo la chiamata alla Centrale unica di soccorso, sul posto è intervenuto l'elisoccorso, con il medico del 118 e i tecnici del Soccorso alpino valdostano. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Aosta.