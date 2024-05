Valle d'Aosta, 14enne picchiata dal branco di coetanee: la scena ripresa con il cellulare

In Valle d'Aosta la madre di una ragazzina di 14 anni ha denunciato ai carabinieri un'aggressione subita dalla figlia.

Secondo quanto riferito dalla donna, la ragazza venerdì pomeriggio è stata picchiata da un gruppo di coetanee, mentre alcuni ragazzi riprendevano la scena con il cellulare. Il video, in cui si vede la 14enne mentre viene colpita, è poi stato postato sui social ed è diventato virale. Le condizioni della vittima, andata in pronto soccorso con un dolore alla testa, non sarebbero gravi.