Val di Susa, la rabbia dei No Tav: “Il movimento ha tradito le promesse”

"Hanno deciso di portare avanti un'opera contro la volontà dei territori". E' la rabbia dei No Tav che in questi giorni si sono riuniti a Venaus, in Val di Susa, per manifestare contro la decisione del governo nell'ambito del festival "Alta Felicità". "Stasera Italia" ha intervistato alcuni di loro. "Vediamo un movimento che ha tradito le sue promesse", dice una manifestante che conclude: "Sono venuti qui a prendere in giro le persone".



I contestatori saranno sul posto fino a domenica. Secondo gli organizzatori del festival saranno circa 70mila i No Tav che arriveranno in Val di Susa. C'è tensione per quello che portrebbe accadere sabato quando i comitati inizieranno a manifestare. Intanto l'insoddisfazione nei confronti dei Cinque stelle è tanta e generalizzata. "Li ho votati - dichiara un No Tav - non lo rifarei".