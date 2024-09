Dramma familiare a Vago di Lavagno (Verona), la donna trovata morta avrebbe sparato al figlio e si sarebbe suicidata

Avrebbe sparato al figlio un colpo in testa e poi si sarebbe suicidata. È questa l'ipotesi della procura di Verona che sta indagando sulla sparatoria avvenuta venerdì in una villetta a Vago di Lavagno in cui è morta una 58enne ed è rimasto ferito il figlio 15enne. Il ragazzo è ancora in gravissime condizioni. Nessuno è stato iscritto nel registro indagati e il padre è stato sentito come testimone.