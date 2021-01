Vaccino, i medici: "A noi 790mila dosi, quasi 400mila a persone non a rischio"

Duro attacco del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Fnomceo Anelli sulla somministrazione dei vaccini. Sono, ad oggi, "solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583 dosi sono state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli over 80".