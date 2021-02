Vaccino, AstraZeneca: "Al lavoro per rispettare impegni su dosi con Italia"

Ansa

La multinazionale farmaceutica AstraZeneca assicura che sta lavorando per rispettare l`impegno di consegnare all'Italia 4,2 milioni di dosi nel primo trimestre, con l'obiettivo di superare i 5 milioni. Con la terza consegna di vaccini, comunicano dall'azienda, "siamo contenti di aver fatto arrivare già più di un milione di dosi". Per le prossime settimane sono pianificate altre tre consegne per un milione di dosi addizionali.