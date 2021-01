Vaccini anti-Covid, Arcuri: ancora lunga la strada per l'immunità di gregge

LaPresse

Nonostante, dopo la prima tranche Pfizer, siano arrivate le dosi del vaccino Moderna in Italia e il nostro Paese sia il primo in Ue per numero di somministrazioni, il commissario Arcuri si mostra cauto. "Ci auguriamo tutti che entro la fine di gennaio l'Ema autorizzi anche il vaccino di AstraZeneca, ma la strada per arrivare all'immunità di gregge è ancora lunga e impone a tutti di non abbassare la guardia", afferma.