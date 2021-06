Vaccini, Speranza: "Rispettare le indicazioni degli scienziati"

ansa

Roberto Speranza invita ad attenersi alle indicazioni degli esperti sui vaccini anti Covid. "Il tasso di incidenza si è trasformato in medio e poi in basso, dunque dobbiamo rispettare le nuove indicazioni dei nostri scienziati", ha detto. "Anche per Johnson&Johnson già era vigente una raccomandazione e penso che queste indicazioni le dobbiamo assumere pienamente" perché "consentono di affrontare la seconda parte della campagna vaccinale", ha aggiunto.