Vaccini, somministrata almeno una dose a oltre 10 milioni di italiani

Ansa

In Italia oltre dieci milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino anti-Covid e hanno quindi una qualche forma di protezione dal coronavirus. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute, secondo cui oltre 4,2 milioni hanno ricevuto anche il richiamo. E' stata inoltre raggiunta la soglia del 50% con almeno una dose tra gli over 70 (over 80 compresi).