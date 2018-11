Vaccini,salgono a 11 morti sospette

Sono salite a 11 le segnalazioni di morti sospette per l'uso del vaccino antinfluenzale Fluad della Novartis, bloccato ieri dopo la scoperta dei primi tre casi. L'Aifa ha ricevuto oggi otto nuove segnalazioni: le persone avevano ricevuto il vaccino non solo dai lotti bloccati, ma anche da altri. Al momento non è comunque possibile affermare che vi sia una relazione diretta, spiega l'Aifa, in quanto sono necessarie informazioni più complete.