Vaccini, Prot. civile-Commissario emergenza: potenziare risposta Regioni

Intervenire per potenziare la capacità di risposta dei singoli territori, in particolare nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, anche in vista del prossimo incremento di dosi disponibili. E' quanto è stato deciso nel corso del Comitato operativo della Protezione civile convocato dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio d'intesa col Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo.