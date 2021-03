Vaccini, Paolo Liguori: “Anche una sola dose ti può salvare dalla morte”

“Contro questo virus, almeno una dose” di vaccino “ti può salvare dalla morte”. A dirlo a “Mattino Cinque” è il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori. “Voglio dirlo anche a chi è a casa, non ci pensate se è giusto o no, pensate che vi ammalerete, forse si ammalerà qualcuno vicino a voi ma non morirete, o morirete meno”, specifica ancora Liguori.

“Questo vaccino non fermerà il virus, ma il modo in cui vacciniamo le persone diminuirà i morti”, insiste il direttore di Tgcom24. Liguori spiega poi che bisogna anche “allargare la platea dei vaccinatori”. A proposito dell’obbligatorietà del vaccino, il direttore specifica che non è a favore dell’obbligo di vaccinarsi, ma che coloro che operano con i pazienti, medici e infermieri, “devono farlo, altrimenti bisogna destinarli alle cucine”.