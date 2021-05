Vaccini, nuove regole di distribuzione: più dosi alle Regioni virtuose

Lombardia Notizie

La struttura commissariale per l'Emergenza Covid cambia le regole per la distribuzione dei vaccini e prevede più dosi per le Regioni che rispettano i target previsti dal Piano. Regola che vale per le Regioni che necessitano di ulteriori dosi oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di somministrazioni. A chiedere più vaccini sono state Veneto, Lombardia e Piemonte. Il meccanismo a "compensazione" prevede un anticipo delle consegne.