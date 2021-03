Vaccini, linee guida governo: no limiti di orario nei grandi centri

Ansa

Nei centri vaccinali di medie e grandi dimensioni non saranno previsti limiti di orario ma un'apertura per un numero di ore tale da "garantire il volume di vaccinazione necessario". Lo dicono le linee guida, non vincolanti, del governo in merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Nei centri di grandi dimensioni l'obiettivo suggerito è di effettuare "almeno 800 somministrazioni al giorno".