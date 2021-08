Vaccini, Iss: 60-79enni protetti al 97% da intensive e morti

Ansa

Per la fascia d'età tra i 60 e i 79 anni si registra un'efficacia vaccinale, rispetto a chi non è immunizzato, del 95% per i ricoveri, del 97,1% per le terapie intensive e del 97,4% per i decessi. Lo rende noto l'Istituto superiore di Sanità. L'Iss ricorda che l'efficacia del vaccino misura la riduzione percentuale del rischio di osservare un certo evento tra le persone vaccinate rispetto alle persone non vaccinate.