Vaccini, in Italia somministrate più di 44 milioni di dosi

Ansa

Sono 44.431.586 le dosi somministrate nella campagna vaccinale contro il Covid in Italia. Lo annuncia il governo, indicando un aumento di 3.712.026 sulla settimana scorsa. Per quanto riguarda le fasce di età, fra gli ultra 80enni il 91,88% ha ricevuto almeno una dose, mentre 84,52% ha ricevuto anche la seconda. Per i residenti nelle Rsa, il 99,54% ha ricevuto almeno una dose e l'84,60% la seconda.