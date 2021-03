Vaccini, in consegna in Italia oltre un milione di dosi Pfizer 

Afp

Sono in consegna in Italia oltre un milione di dosi del vaccino di Pfizer. Entro la fine della settimana, come ripetuto anche dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sono attesi 3 milioni di dosi: 500mila di Moderna e 1,4 milioni di Astrazeneca, oltre a quelle di Pfizer. Il totale dei vaccini consegnati nel primo trimestre arriva così a 14 milioni e 170mila dosi, un milione e mezzo in meno di quanto promesso.