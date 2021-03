Vaccini, governo: valutazione Regioni su target settimanali

Ansa

Il governo avrebbe intenzione di introdurre valutazioni settimanali sul raggiungimento dei target previsti per le Regioni in merito alla quantità di somministrazioni rispetto alle dosi di vaccino ricevute. Nel caso di Regioni in difficoltà, verrà offerto dalla struttura nazionale il supporto ai territori con modalità mirate: dalla piattaforma nazionale di Poste sulle prenotazioni all'invio di personale o l'allestimento di strutture.