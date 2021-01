Vaccini, governo attiva Avvocatura dello Stato contro Pfizer

IPA

Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della Pfizer in caso di inadempienza. In questo modo si valutano anche le possibili azioni da intraprendere contro la casa farmaceutica produttrice del farmaco anti-Covid a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. Lo affermano ambienti governativi e della struttura Commissariale per l'emergenza.