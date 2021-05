Vaccini, Fontana: "Figliuolo ridistribuirà alcune dosi AstraZeneca in Lombardia" 

Ansa

"I nostri cittadini non rifiutano il vaccino AstraZeneca, se non in misura irrisoria. Quindi io nelle scorse settimane ho chiesto, nel caso ci fossero dosi AstraZeneca non utilizzate, di riceverle". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando a Tgcom24 e spiegando che "il generale Figliuolo ha preso atto della nostra richiesta e ha detto che provvederà con la sua cabina di regia, a ridistribuire sul territorio queste dosi".