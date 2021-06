Vaccini, Figliuolo: "Riprogrammiamo prenotazioni con le Regioni"

Ansa

Il commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha parlato della riprogrammazione delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid alla luce delle nuove disposizioni sugli under 60. "Stiamo riprogrammando insieme alle Regioni, dando supporto nelle riprenotazioni e andando a bilanciare con riserve strategiche", ha detto. "Abbiamo bilanciato con undici Regioni per mitigare i disagi ai cittadini", ha concluso.