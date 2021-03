Vaccini, Figliuolo pronto a modifiche logistica d'intesa con Regioni

Ansa

Il funzionamento e l'efficacia dei piani vaccinali di ogni singola Regione sono sotto la lente d'ingrandimento dell'ufficio commissariale per l'emergenza Covid. Il commissario Figliuolo sarebbe pronto a intervenire per superare le criticità riscontrate nella campagna. Di settimana in settimana, si farà dunque il conto delle dosi ricevute e somministrate e, dove necessario, si interverrà sulla logistica d'intesa con le Regioni.