Vaccini, Figliuolo: "Dal 16 a fine agosto altri 10 milioni di dosi"

IPA

"Dal 16 agosto a fine mese avremo circa 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo". Lo ha detto il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, sottolineando che "per bloccare la Delta e altre varianti è importante aumentare il tasso di vaccinazioni a livello globale. In Italia siamo, come prime dosi, al 69% e circa al 64% di vaccinati. E dobbiamo continuare a correre".