Vaccini, Figliuolo: "Da lunedì anticipo della terza dose per 40-59enni"

Le Regioni potranno "anticipare al 22 novembre" l'avvio della somministrazione della terza dose dei vaccini anti-Covid "in favore di soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni, purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione". Lo ha precisato il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, in una nuova circolare.