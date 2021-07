Vaccini, Figliuolo: con il ministero stiamo pensando alla terza dose

IPA

Mentre procedono gli "approvvigionamenti per il prossimo trimestre" con la previsione di "45,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna" in arrivo, il commissario per l'Emergenza Covid Francesco Figliuolo annuncia: "Con il ministero stiamo già pensando a un'eventuale terza dose". Chiarisce poi che grazie ai "quantitativi importanti" di vaccino attesi, si può "guardare con ottimismo ai prossimi mesi, verso l'80% delle persone vaccinabili il 30 settembre".