Vaccini, Costa: "Terza dose a 50enni entro fine anno? Ragionevole"

"E' ragionevole pensare che entro fino anno ci possa essere l'estensione della terza dose del vaccino anti-Covid ai 50enni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. In ogni caso, ha spiegato, "ci basiamo sulle indicazioni scientifiche" visto che "la situazione è in evoluzione". L'obbligatorietà del vaccino, invece, "non è un tema sul tavolo", ha concluso Costa.