Vaccini, Bonaccini: politici prima? Siamo cittadini normali

"Bisogna attenersi alle decisioni prese dal governo con le Regioni e devono valere per tutti. Se mi comportassi in maniera differente da un cittadino normale, è evidente che non si capirebbe più niente". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini a Mattino5, interpellato sullo sfogo del presidente dell'assemblea regionale siciliana Micciché, sulla mancata vaccinazione ai politici.