Vaccini anti-Covid, Figliuolo: quasi 56 mln di somministrazioni

Afp

"Oggi sono particolarmente contento, ci stiamo avvicinando al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni. Oltre il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% è stato vaccinato con doppia dose o dose unica". Così il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in collegamento con il punto stampa organizzato dalla Regione per l'open night della Liguria per accedere ai vaccini senza prenotazione.