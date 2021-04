Vaccini, Aifa: seconda dose non oltre 42 giorni per Pfizer e Moderna

Ansa

L'intervallo "ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty di Pfizer-BionTech e di 28 giorni per il Vaccino COVID-19 Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, non è possibile superare in ogni caso l'intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA". Lo afferma la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa.