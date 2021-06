Vaccini, Abrignani (Cts): "Confusione non è "colpa nostra"

IPA

Comunicazione disastrosa sui vaccini? L'immunologo Sergio Abrignani, del Comitato tecnico scientifico, non ci sta. E in un'intervista a La Stampa dichiara: "Qualsiasi comunicazione possa danneggiare la campagna vaccinale è deleteria". Ma "ci tengo a dire che non è accettabile farci passare per un branco di ubriachi che cambiano le indicazioni a caso: siamo in una terra sconosciuta e dobbiamo adeguarci alle nuove evidenze scientifiche".