Va dai carabinieri con la droga nel borsello: arrestato

È successo a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Protagonista un 27enne che voleva denunciare uno smarrimento, nonostante fosse in possesso di droga.

Leggi Anche Milano, due giovani sniffano cocaina in metro davanti a decine di passeggeri

I

carabinieri

hanno subito notato il particolare ed è iniziata una scena da film. L'uomo ha cercato di scappare, ne è nata una colluttazione coi militari che sono riusciti a bloccarlo. Nonostante ciò, il 27enne ha provato a ingerire la sostanza.



Costretti a chiamare il 118, l'uomo ha finalmente ammesso la colpa e consegnato la cocaina ai carabinieri. Per lui è scattata l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.



Come da prassi per una denuncia, il 27enne aveva aperto il borsello per consegnare il documento d'identità. Il carabiniere notando

un involucro sospetto

tentato la fuga

ha chiesto spiegazioni sulla natura della polvere bianca e l'uomo sentendosi braccato ha. Tre militari lo hanno bloccato all'uscita tra calci, urla e spintoni. Arrivati al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, i carabinieri hanno riportato una prognosi di 10 giorni per le contusioni. Solo cure mediche per l'uomo, ora ai domiciliari in attesa di giudizio.