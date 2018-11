Usa 2016, nuovo candidato dem

Si fa avanti il primo sfidante di Hillary Clinton per le primarie del partito democratico per la candidatura alla Casa Bianca. Si tratta del senatore Bernie Sanders, 73 anni. "Ho viaggiato nell'ultimo anno per il Paese per vedere se c'era il sostegno per una battaglia contro i privilegi dei più ricchi. Sono arrivato alla conclusione che ci sia. E correrò per vincere", ha detto annunciando di fatto la sua candidatura.