Uomo di 54 anni ucciso a coltellate in casa nel Bolognese

Un uomo di 54 anni, Andrea Beluzzi, è stato ucciso a coltellate in casa a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

L'allarme è stato dato dal coinquilino, che ha chiamato il 118: il corpo della vittima, raggiunta da diversi fendenti al petto, è stato trovato vicino al letto. Sul caso indagano i carabinieri per capire la dinamica dell'accaduto e la tempistica, non ancora chiare. I due, a quanto emerso, sono entrambi seguiti dai servizi sociali.