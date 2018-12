Uomo travolto da treno merci nel Grossetano

Un uomo è morto travolto da un treno merci a Scarlino (Grosseto). In corso accertamenti della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica. La circolazione ferroviaria è stata prima interrotta tra le stazioni di Follonica e Gavorrano, per poi essere stata ripristinata su un unico binario. Trenitalia ha istituito un servizio autobus sostitutivo.