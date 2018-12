Uomo di 44 anni ucciso a coltellate in strada nel Crotonese

Un uomo di 44 anni, Pasquale Carruccio, è stato ucciso a Cirò Marina, nel Crotonese: sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate in varie parti del corpo. Carruccio è stato trovato mentre era riverso in strada da alcuni passanti, che hanno avvertito il 118. E' morto durante il trasporto nell'ospedale di Crotone. Sul movente dell'omicidio i carabinieri, al momento, non escludono alcuna ipotesi.