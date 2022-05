Un rimorchiatore affonda al largo della Puglia: due morti e 3 dispersi

Almeno due persone sono morte e altre tre risultano disperse. In azione gli uomini della capitaneria di porto di Bari e quelli di Ancona, ma i soccorsi sono difficili per il vento molto forte.

È stato tratto in salvo il comandante, un 63enne siciliano, ricoverato in un ospedale a Bari. Sulla vicenda indaga la procura del capoluogo pugliese. Quando è arrivata la segnalazione, la Capitaneria di Porto di Bari ha subito dirottato sul posto una imbarcazione per i soccorsi.