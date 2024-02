Un operaio muore schiacciato da una lastra di cemento in Calabria

Un operaio è morto in Calabria, schiacciato da una lastra di cemento caduta da una gru.

L'uomo, Edison Malaj, 54 anni, originario dell'Albania, stava lavorando a Frascineto, nel Cosentino, ed era con altri operai nel piazzale delle ex cantine sociali quando, per cause da accertare, il lastrone portato dalla gru si è staccato colpendolo in pieno. Inutile l'intervento dei medici del 118. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castrovillari coordinati dalla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo sul caso.