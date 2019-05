Perugia, indagato per corruzione l'ex presidente dell'Anm Palamara: "Reato infamante, chiedo di essere interrogato"

Il magistrato Luca Palamara, già consigliere del Csm ed ex presidente dell' Anm , è indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. Per gli inquirenti i rapporti tra il magistrato e Fabrizio Centofanti , ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone , arrestato nel 2018 per frode fiscale , sarebbero andati "molto al di là dell'opportuno". "E' un reato infamante, chiedo di essere interrogato", ha commentato Palamara.

In una nota, l'ex consigliere del Csm ha scritto: "Apprendo dagli organi di stampa di essere indagato per un reato grave e infamante per la mia persona e per i ruoli da me ricoperti. Sto facendo chiedere alla Procura di Perugia di essere immediatamente interrogato perché voglio mettermi a disposizione per chiarire, nella sede competente a istruire i procedimenti, ogni questione che direttamente o indirettamente possa riguardare la mia persona".



"Mai, e sottolineo mai, baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunché e sono troppo rispettoso delle prerogative del Csm per permettermi di interferire sulle sue scelte e in particolare sulla scelta del procuratore di Roma e dei suoi aggiunti", ha dichiarato ancora Palamara.



I pm indagano su una serie di circostanze che documentano una "disinvolta amicizia" tra Palamara e Centofanti, vicino agli ambienti del Pd e in affari con Piero Amara, avvocato travolto dall'inchiesta della Procura di Roma per il suo ruolo nelle sentenze "aggiustate" della magistratura amministrativa.



L'inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del Csm dopo l'addio di Giuseppe Pignatone. Una scelta che avrà ricadute a cascata su molte delle principali procure italiane e dove proprio Palamara è candidato a un ruolo di aggiunto. Sul magistrato il Csm ha aperto un fascicolo, chiarendo che comunque in presenza di un procedimento penale "si sospende in attesa dell'esito dell'indagine".