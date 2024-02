Gatto scomparso, la compagna di Nino Frassica insulta i vicini: "B******i, dovete morire"

"Fuori dal Coro" torna a Spoleto per capire di più sulla scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica. Nel frattempo, la procura ha indagato la compagna dell'attore Barbara Exignotis e la figlia della donna per stalking e diffamazione nei confronti dei vicini di casa, una coppia di anziani, accusati dalla famiglia Frassica di averle sottratto il gatto. In esclusiva a Rete 4, nella puntata di mercoledì 31 gennaio, è stata mandata in onda la seconda parte del video filmato dalla vicina di casa dei Frassica mentre viene insultata dalla compagna dell'attore. "Figli di p*****a ba*****i, pezzi di m***a, da oggi in poi non dormirete più", così Barbara Exignotis.

Gli insulti - La compagna dell'attore è fermamente convinta che il gatto di famiglia Hiro non sia scappato, ma sia stato rapito dai vicini di casa amanti dei gatti, o meglio "dei gatti belli" come ha dichiarato più volte Exignotis. "Io sputtano tutta Spoleto per quello che è successo, fate conto che i carabinieri sono dalla nostra parte, noi abbiamo i mezzi, voi avete sto c***o - prosegue con gli insulti e le minacce - teste di m*****a, dovete morire vecchi del c***o. Avrà fatto la seconda guerra mondiale, ma perché non l'hanno deportata a questa s*****a, questa p*****a a testa in giù. B******i da oggi non vivrete più".

Le dichiarazioni di Barbara Exignotis - Raggiunta dalle telecamere del programma di Rete 4, la compagna di Nino Frassica non ha nessun problema ad ammettere di aver insultato ripetutamente i vicini, ma nega di aver provato a colpire l'anziana con una pietra. "Come facevo a lanciare una pietra così?", dice Exignotis che poi, contrariamente a quanto dichiarato tempo fa, dice di trovarsi molto bene a Spoleto e di non aver nessun problema con i suoi cittadini. Lei e la figlia restano convinte della colpevolezza dei vicini per la scomparsa del gatto Hiro e annunciano di avere le prove che, però, mostreranno solo in tribunale. "Io c'ho la faccia da s*****a, ma sono bravissima con tutti", conclude commentando le parole di un'altra vicina che a Rete 4 ha rivelato che a Spoleto avrebbero tutti paura di lei. Raggiunto dalle telecamere di "Fuori dal Coro" anche Nino Frassica. L'attore dichiara di non aver accusato nessuno e di aver solo indicato la piazza a Spoleto dove vivrebbero i presunti rapitori del suo gatto.