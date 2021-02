Covid, in Umbria niente più zone rosse: confermata in fascia arancione

Ente del Turismo

Niente più zone rosse in Umbria, che viene confermata in fascia arancione per il rischio Covid. Lo prevede la nuova ordinanza della Regione in vigore dal primo marzo. Sono previste comunque alcune misure sia di carattere regionale sia specifiche per la provincia di Perugia (finora sottoposta alle norme più restrittive). L'ordinanza sarà valida sino al 5 marzo, in considerazione della scadenza del precedente Dpcm e dell'entrata in vigore del nuovo.