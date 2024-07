Umbria, bambino di 5 anni aggredito da un rottweiler: grave in ospedale

Stava passeggiando in bicicletta quando è stato aggredito da un rottweiler. Un bambino di 5 anni è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Foligno (Perugia), con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Lo riferiscono i carabinieri che indagano sul caso. Il piccolo era con la madre nella zona di Bevagna e, secondo le ricostruzioni dei militari, l'animale si è avventato contro di lui dopo aver scavalcato la recinzione del luogo in cui era custodito. Il bimbo è stato morso in più parti dal corpo dal rottweiler, subito allontanato dai vicini, richiamati dalle urla della madre.