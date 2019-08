Ultrà ucciso a Roma, il Tar respinge il ricorso della famiglia sui funerali

Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia del capo ultrà Fabrizio Piscitelli , noto come Diabolik , contro l'ordinanza del questore di Roma che vieta le esequie pubbliche "per motivi di ordine e sicurezza". Lo ha reso noto Rita Corazza, la moglie del tifoso della Lazio, ucciso in un agguato a Roma. "Alla luce della decisione del Tar - ha spiegato la donna - ribadisco che tutta la famiglia non si presenterà al funerale".

"A oggi non ho neanche fatto il riconoscimento della salma di mio marito - ha detto ancora la moglie di Piscitelli -. Faccio appello a tutte le persone che gli volevano bene e intendevano dargli l'ultimo saluto di non presentarsi domani all'alba al cimitero Flaminio. Solo così possiamo rendergli giustizia e stringerci insieme in un unico dolore".



Il questore: "Obiettivo è garantire la sicurezza" - "L'obiettivo della mia ordinanza è di evitare che ci possano essere delicati problemi legati alla sicurezza o all'ordine pubblico". Lo ha detto il questore di Roma, Carmine Esposito, in merito al provvedimento sul funerale di Fabrizio Piscitelli. "La mia intenzione non è assolutamente quella di interferire con la cerimonia religiosa o di negare questo momento ai familiari", ha aggiunto Esposito.