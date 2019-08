Ultrà Lazio ucciso, funerali blindati: schierati 300 agenti

Sono circa 300 gli agenti delle forze dell'ordine in campo per i funerali di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio noto come Diabolik, ucciso con un colpo di pistola nel parco degli Acquedotti a Roma. Il corteo funebre si snoda dal Policlinico di Tor Vergata fino al santuario del Divino Amore, dove sono previste le esequie. In chiesa presenti solo cento persone indicate dalla famiglia.