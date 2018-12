Udine, protesta pro migranti: i volti del presepe "africanizzati" dipingendoli di marrone

Un presepe posizionato in una piazza di Udine è stato imbrattato nella notte di Natale per protestare a favore dei migranti. Sulle sagome di Maria, Giuseppe e Gesù, i cui volti sono stati dipinti di marrone, sono apparse scritte come "la vostra fede, un razzismo dalla lunga storia", "il vostro Giuseppe, un uomo a cui negate la dignità togliendo le panchine", "il vostro Gesù, bimbo nato sulle navi che non accogliete". Davanti all'opera trovato un tappeto orientale.