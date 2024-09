Due persone sono morte in un incidente stradale lungo l'autostrada A4, all'altezza di Porpetto (Udine). Un'auto si è scontrata con un camion tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione di Venezia, finendo incastrata sotto il mezzo. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia centrale delle tre a disposizione in quel tratto. Inutili i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dall'abitacolo.