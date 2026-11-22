Un operaio, di 26 anni, è rimasto gravemente ferito domenica mattina in un infortunio sul lavoro ad Osoppo, in provincia di Udine, mentre stava sostituendo un pesante manufatto in acciaio, movimentato tramite carroponte. L'uomo, residente a Raveo, è rimasto accidentalmente schiacciato dal manufatto stesso, riportando lesioni al capo e al torace. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in elicottero dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Si indaga sulle cause dell'incidente.