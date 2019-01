Udine, incidente durante un allenamento di sci: grave una bimba di 9 anni

Una bimba di nove anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada (Udine). La piccola ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso. Migliori le condizioni dell'altra protagonista dell'incidente, che ha riportato una frattura a una gamba.