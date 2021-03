Udine, il ricovero ai tempi del Covid: la moglie è in ospedale, lui va sotto la sua finestra per salutarla da lontano

Fermo in piedi nel piazzale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine per salutare da lontano sua moglie, ricoverata per una brutta pancreatiche. E' la storia di Elia, meccanico di 36 anni, e della 26enne Giulia. A pubblicare la foto è stata proprio quest'ultima, che su Facebook ha scritto: "Questo è mio marito sotto la finestra della mia stanza di ospedale dove sono ricoverata per una brutta pancreatite acuta. Gli ho scritto che mi mancava tanto e la sera si è presentato con addosso ancora i vestiti da lavoro. Appena ha finito di lavorare è corso da me pur di vedermi anche solo 5 minuti perché di più non mi permettevano di stare in piedi. Per me questo è l'amore". Lo scatto che lo ritrae è diventato virale in poco tempo.