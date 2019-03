Una mostra per far ammirare all'Italia i quadri di Alba Chiara Baroni, la ventenne uccisa a colpi di pistola dal fidanzato il 31 luglio 2017 a Tenno (Trento): è il progetto ideato per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Famiglia Materna di Rovereto , che si occupa di sostegno alle donne vittime di violenza. "Sarei felice di poter realizzare almeno un po' dei suoi sogni, di far arrivare i suoi quadri agli occhi di quanti più giovani possibile ", ha detto il padre della vittima.

"Ho qui davanti a me il suo sorriso, quel suo modo di ironizzare su tutto. Ero innamorato di lei, ricordo che facevamo lunghe passeggiate in montagna oppure al nostro lago, a Tenno. Da quel giorno non ci sono più andato", racconta Massimo Baroni al Corriere della Sera.



E ricorda così quel tragico 31 luglio di due anni fa: "Mia moglie Loredana tornava quel giorno a casa dall'ospedale e siamo andati a prenderla io e Aurora, l'altra mia figlia. Quando siamo rientrati Aurora ha scoperto la notizia di un ragazzo che aveva ucciso la fidanzata a Tenno. Quando ho visto la fotografia della casa di lui e mi si è fermato il cuore. Non c'erano i nomi ma io sapevo che lei era lì. C'ero stato poco prima, avevamo fumato e chiacchierato pochi minuti. Appena sono uscito lui l'ha uccisa".



Il progetto e la mostra - "Io e mia moglie siamo orgogliosi di aver legato il nome di nostra figlia a un progetto per l'aiuto di donne in difficoltà", afferma il padre di Alba Chiara. L'iniziativa, ideata dalla sociologa Emanuela Skulina, propone una mostra itinerante con i dipinti della giovane. Questi ultimi sono già stati esposti a Tenno e Rovereto e l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, approderanno a Riva del Garda. La mostra raggiungerà dunque Trento.